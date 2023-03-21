Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Rare спланировал следующие пять лет Sea of Thieves
Патрушев: США и их вассалы накачивают Киев оружием и помогают в планировании СВО
Состояние самого богатого челябинца Рашникова возросло до 15 млрд долларов
Адвокат Васин рассказал подробности "исчезновения" Никиты Уварова из колонии
Советник Пушилина Гагин: ВС России используют опыт в Артёмовске при штурме Авдеевки
Российский пограничник из автомата сбил беспилотник ВСУ "Валькирия"
Ивар Калныньш заявил, что Совесткий Союз недоплачивал актёрам
АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению активов NISSAN в России
Politico: генерал Милли заявил, что Киеву будет чрезвычайно сложно вытеснить ВС РФ в 2023 году

В Запорожской области сообщили о взрывах

Силовые структуры

Украинские журналисты заявили, что в Запорожской области прогремели взрывы. По информации СМИ, на подконтрольных Киеву территориях региона объявила воздушная тревога.

В Запорожской области сообщили о взрывах

"Сообщается о взрывах в Запорожье", — отметили в Telegram-канале украинского издания "Страна".

Данные об угрозе ракетного обстрела опубликовали на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации 17 марта нанесли удары по украинской инфраструктуре и нефтебазам. Для этого военные использовали БПЛА "Герань-2".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Впереди мощная битва — Шурыгин

Шурыгин сообщил о предстоящей большой битве.

МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года
Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Природа, даже если вас съест, то "для красоты" Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Последние материалы
Матюшин о работе психологических войск РФ в зоне спецоперации: напоминают украинским военным, что их ждут близкие
Участницу "Евровидения-2023" Loreen обвинили в плагиате русскоязычной песни Мики Ньютон
Автомобили Москвич 3 попали под первую отзывную кампанию
Природа, даже если вас съест, то "для красоты"
CDC: среди граждан США выросло число случаев заражения грибком Candida auris
Адвокат Алёшкин: масштабные налоговые проверки заставят инфоцыган выйти из серой зоны
Турция выделит деньги на новый фильм Тимура Бекмамбетова о Ходже Насреддине
Британский политик призвал Запад срочно принять меры для урегулирования конфликта на Украине
Дандыкин назвал скопление танков в Донбассе признаком подготовки наступления ВСУ
Мадонна назвала пять правил воспитания, которые обязаны соблюдать её дети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников