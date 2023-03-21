В Запорожской области сообщили о взрывах

Украинские журналисты заявили, что в Запорожской области прогремели взрывы. По информации СМИ, на подконтрольных Киеву территориях региона объявила воздушная тревога.

"Сообщается о взрывах в Запорожье", — отметили в Telegram-канале украинского издания "Страна".

Данные об угрозе ракетного обстрела опубликовали на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации 17 марта нанесли удары по украинской инфраструктуре и нефтебазам. Для этого военные использовали БПЛА "Герань-2".