Ночью повторные удары БПЛА "Герань-2" нанесены по Волыни, Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой областях

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия накануне, 17 марта нанесла удары по украинским объектам.

Особенно пострадало нефтехранилище в Новомосковске Днепропетровской области. После того, как в результате прилёта разгорелся пожар, ВС РФ нанесли второй контрольный удар при помощи "Герани".

Взрывы также прогремели в Ровенской и Хмельницкой областях. А позже удары беспилотниками были нанесены и по Западной Украине — мощные взрывы зафиксированы во Львовской области и на Волыни.

Удары носились по инфраструктуре и нефтебазам.

Позже военкоры "Русской Весны" сообщили, что повторные удары дронами "Герань-2" поздно ночью нанесены по объектам в Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой областях и на Волыни.

Под утро, 18 марта взрывы зафиксированы и в Запорожье.