Российская армия накануне, 17 марта нанесла удары по украинским объектам.
Особенно пострадало нефтехранилище в Новомосковске Днепропетровской области. После того, как в результате прилёта разгорелся пожар, ВС РФ нанесли второй контрольный удар при помощи "Герани".
Взрывы также прогремели в Ровенской и Хмельницкой областях. А позже удары беспилотниками были нанесены и по Западной Украине — мощные взрывы зафиксированы во Львовской области и на Волыни.
Удары носились по инфраструктуре и нефтебазам.
Позже военкоры "Русской Весны" сообщили, что повторные удары дронами "Герань-2" поздно ночью нанесены по объектам в Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой областях и на Волыни.
Под утро, 18 марта взрывы зафиксированы и в Запорожье.
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