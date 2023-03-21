Рогов: Киев бросает своих бойцов на верную смерть, каждый день отправляя их в разведку боем

Украинские власти совсем не ценят жизни своих военных, отправляя их на верную гибель для оценки сил российских подразделений на запорожском направлении. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Это англо-саксонская стратегия, в которой граждан Украины не жалеют и осознанно приказывают идти в атаку, или, точнее, на заведомую смерть", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Действуя таким образом, Киев старается оценить мощь российской линии обороны, и прикинуть, каким образом можно построить с ней "взаимодействие".

Рогов подчеркнул, что у всех этих вылазок ВСУ итог один — огромные потери в рядах украинской армии, а также вооружения и техники.

Украинским подразделениям не просто не удалось продвинуться вперёд — ВС РФ постоянно отодвигают их на прежние позиции.