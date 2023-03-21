РБК: эксперты заявили, что снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams и Leopard имеют высокую токсичность

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперты подробно раскрыли особенности снарядов, содержащих обеднённый уран, которые используются в танках Abrams и Leopard. Такие боеприпасы, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют меньшую радиоактивность, чем грязные бомбы.

Глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что бронебойные подкалиберные снаряды применяются в танках Abrams. По мнению эксперта, использование таких боеприпасов может привести к эскалации конфликта. В прошлом их использование на Окинаве вызвало протесты местного населения. Американские ветераны жаловались на проблемы со здоровьем, связанные с контактом с такими боеприпасами, отмечает РБК.

Эксперт Александр Храмчихин отметил, что боеприпасы содержат вредные токсичные и канцерогенные вещества, но не являются источником радиации как в случае с грязными бомбами.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Кошкин высказал мнение о том, что даже если снаряд с обеднённым ураном не сможет пробить броню, урановая пыль всё равно представляет угрозу для экипажа. Он обратил внимание мировой общественности на эту проблему и призвал требовать прекращения поставок таких боеприпасов.