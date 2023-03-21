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МК: Матвийчук заявил, что поставляемое ВСУ вооружение США и НАТО уходит на три направления

0:57
Силовые структуры

Согласно информации, полученной от российского военного эксперта Анатолия Матвийчука, Генштаб ВСУ перебрасывает наиболее боеспособную военную технику Запада в резерв для предстоящего наступления. Об этом эксперт заявил в беседе с "МК".

МК: Матвийчук заявил, что поставляемое ВСУ вооружение США и НАТО уходит на три направления

Ранее появилось заявление украинского военнослужащего, который сообщил, что он не видел на территории своего подразделения техники, принадлежащей НАТО. По словам Матвийчука, Киев поставляет вооружение только своим "надёжным частям", в то время как солдаты, призванные в территориальную оборону, не получают его.

"Эта техника уходит на три основных направления: Харьковское, Донецкое, где идут все основные боевые действия, и Херсонское. Более-менее нормальную боеспособную технику они, конечно же, оставляют в резерве, ведь западные кураторы давят, что надо идти в наступление", — пояснил эксперт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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