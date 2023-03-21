Согласно информации, полученной от российского военного эксперта Анатолия Матвийчука, Генштаб ВСУ перебрасывает наиболее боеспособную военную технику Запада в резерв для предстоящего наступления. Об этом эксперт заявил в беседе с "МК".
Ранее появилось заявление украинского военнослужащего, который сообщил, что он не видел на территории своего подразделения техники, принадлежащей НАТО. По словам Матвийчука, Киев поставляет вооружение только своим "надёжным частям", в то время как солдаты, призванные в территориальную оборону, не получают его.
"Эта техника уходит на три основных направления: Харьковское, Донецкое, где идут все основные боевые действия, и Херсонское. Более-менее нормальную боеспособную технику они, конечно же, оставляют в резерве, ведь западные кураторы давят, что надо идти в наступление", — пояснил эксперт.
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