РИА Новости: "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой техники ВСУ на Краснолиманском направлении

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Краснолиманском направлении точными расчётами артиллерийских установок "Мста-С" российские бойцы нанесли поражение украинской пехоте и военной технике, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин.

По его словам, бойцы "Центра" с помощью беспилотников вскрыли местоположение ВСУ и передали точные данные артиллеристам.

"Группировки войск "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой техники украинских националистов. Данные об обнаружении противника были переданы расчётам самоходных артиллерийских установок "Мста-С", — сообщил Аверин РИА Новости.

Как подчеркнул начальник пресс-центра, украинские националисты понесли существенные потери в составе живой силы и потеряли часть военной техники.