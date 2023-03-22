На Краснолиманском направлении точными расчётами артиллерийских установок "Мста-С" российские бойцы нанесли поражение украинской пехоте и военной технике, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин.
По его словам, бойцы "Центра" с помощью беспилотников вскрыли местоположение ВСУ и передали точные данные артиллеристам.
"Группировки войск "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой техники украинских националистов. Данные об обнаружении противника были переданы расчётам самоходных артиллерийских установок "Мста-С", — сообщил Аверин РИА Новости.
Как подчеркнул начальник пресс-центра, украинские националисты понесли существенные потери в составе живой силы и потеряли часть военной техники.
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