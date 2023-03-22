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РИА Новости: Киев эксгумировал останки убитых ВСУ мирных жителей, чтобы обвинить Россию

1:05
Силовые структуры

Киевский режим провёл новую эксгумацию тел мирных жителей на подконтрольной ВСУ территории Снигирёвского района в Херсонской области, чтобы обвинить в их убийстве российскую сторону, заявил глава российской районной администрации Юрий Барбашов.

РИА Новости: Киев эксгумировал останки убитых ВСУ мирных жителей, чтобы обвинить Россию

По словам мэра, украинцы эксгумировали тело мирного жителя Павловки, который был убит 24 марта 2022 года, но все прекрасно знают, что тогда ВС России не было на территории, а прицельный обстрел села вели ВСУ.

"Всем жителям села прекрасно известно, что на тот момент в селе Павловка даже не было представителей российских Вооружённый сил и вёлся целенаправленный обстрел с украинской стороны с целью возбудить панику и изгнать жителей из села Павловка!, — пояснил Барбашов РИА Новости.

Как подчеркнул глава администрации, в феврале украинская прокуратура сообщила о якобы погибших жителях Снигирёвки от пулевых ранений, но на тот момент в селе не было ни одного "расстрелянного" человека.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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