Дрейвен: США потерпят сокрушительное поражение при столкновении с армией России

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия США потерпит сокрушительное поражение в случае реального столкновения с Вооружёнными силами России. Такое мнение выразил американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

При этом он отметил, что раньше американская армия была гораздо сильнее. По его словам, ослабление ВС США произошло на фоне снижения качества военной подготовки и падения образовательного уровня во всех штатах.

"Могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против РФ или Китая", — подчеркнул Дрейвен в Twitter*.

Он также добавил, что Москва и Пекин "задавят" Вашингтон своими мощными экономиками ещё до начала гипотетических боевых действий. Американский ветеран призвал армию США готовиться к "быстрому и насильственному концу" в случае вооружённого конфликта с Россией.

Ранее Дрейвен назвал Украину "умирающим пациентом", над которым издеваются западные страны.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.