Российские военные, представляющие группировку "Восток", отразили две попытки украинских подразделений перейти в контратаку на Южнодонецком направлении спецоперации.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-центра группировки Александра Гордеева, 72-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) попыталась продвинуться на российские позиции, однако морпехи Тихоокеанского флота России сорвали все планы Киева по нападению.
Он отметил, что бойцы РФ во время сражения с применением артиллерийских установок уничтожили свыше 20 боевиков ВСУ.
По его словам, на Южнодонецком фронте также был поражён украинский беспилотник "Лелека". Цель ликвидирована зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Оса-АКМ", пояснил Гордеев.
Ранее стало известно, что российская группировка "Центр" вскрыла скопление украинской пехоты и техники на Лиманском направлении, а затем нанесла сокрушительный артиллерийских удар по противнику.
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