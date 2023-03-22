ТАСС: морпехи РФ сорвали две контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные, представляющие группировку "Восток", отразили две попытки украинских подразделений перейти в контратаку на Южнодонецком направлении спецоперации.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-центра группировки Александра Гордеева, 72-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) попыталась продвинуться на российские позиции, однако морпехи Тихоокеанского флота России сорвали все планы Киева по нападению.

Он отметил, что бойцы РФ во время сражения с применением артиллерийских установок уничтожили свыше 20 боевиков ВСУ.

По его словам, на Южнодонецком фронте также был поражён украинский беспилотник "Лелека". Цель ликвидирована зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Оса-АКМ", пояснил Гордеев.

Ранее стало известно, что российская группировка "Центр" вскрыла скопление украинской пехоты и техники на Лиманском направлении, а затем нанесла сокрушительный артиллерийских удар по противнику.