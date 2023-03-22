Западные страны активизировали поставки танков Украине для подготовки ВСУ к весенне-летней кампании, но эта попытка контрнаступления станет последней для Киева, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.
"Запад делает всё, чтобы этот (танковый. — Прим. ред.) кулак к определённому часу был доставлен на Украину и начал действовать", — подчеркнул специалист в интервью изданию "Украина.ру".
Он предполагает, что атака начнётся одновременно по трём направлениям, но главные векторы удара бронетехники ВСУ — Запорожское и Луганское направления.
Провал украинского наступления будет означать конец спецоперации, уточнил Кнутов.
"Я считаю, что к концу осени на Украине не останется сил, способных проливать кровь за этот нацистский режим. Потому что они физически перестанут существовать", — резюмировал эксперт.
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