Юрий Кнутов: ВС России к осени уничтожат ВСУ, если выдержат удар танкового кулака

Западные страны активизировали поставки танков Украине для подготовки ВСУ к весенне-летней кампании, но эта попытка контрнаступления станет последней для Киева, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

"Запад делает всё, чтобы этот (танковый. — Прим. ред.) кулак к определённому часу был доставлен на Украину и начал действовать", — подчеркнул специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Он предполагает, что атака начнётся одновременно по трём направлениям, но главные векторы удара бронетехники ВСУ — Запорожское и Луганское направления.

Провал украинского наступления будет означать конец спецоперации, уточнил Кнутов.

"Я считаю, что к концу осени на Украине не останется сил, способных проливать кровь за этот нацистский режим. Потому что они физически перестанут существовать", — резюмировал эксперт.