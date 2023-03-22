Разведчики из Кургана показали на видео способ выманивания снайперов ВСУ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Курганские разведчики в зоне специальной военной операции в Донбассе показали способ выманивания украинских снайперов на линии боевого соприкосновения.

Как рассказали военнослужащие, для провокации достаточно использовать гранаты.

"Стреляем из подствольного гранатомёта в их сторону. После взрывов они начинают отстреливаться и зачастую выдают свои позиции", — пояснил боец в ролике, опубликованном изданием URA.RU.

Когда расположение снайпера раскрыто, штурмовики его уничтожают из стрелкового оружия или передают координаты "лёжки" украинского стрелка артиллеристам.