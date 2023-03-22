Курганские разведчики в зоне специальной военной операции в Донбассе показали способ выманивания украинских снайперов на линии боевого соприкосновения.
Как рассказали военнослужащие, для провокации достаточно использовать гранаты.
"Стреляем из подствольного гранатомёта в их сторону. После взрывов они начинают отстреливаться и зачастую выдают свои позиции", — пояснил боец в ролике, опубликованном изданием URA.RU.
Когда расположение снайпера раскрыто, штурмовики его уничтожают из стрелкового оружия или передают координаты "лёжки" украинского стрелка артиллеристам.
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