Коротченко о британских снарядах с объединённым ураном для ВСУ: это не ядерное оружие

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, официально объявила о передаче снарядов с обеднённым ураном Украине. По словам главного редактора журнала "Национальная оборона", полковника в отставке Игоря Коротченко, не нужно путать боеприпасы с ядерным оружием.

Ранее Голди подчеркнула, что эти боеприпасы будут использоваться британскими танками "Челленджер", которые планируется передать ВСУ. По словам Коротченко, снаряды призваны бороться с бронетехникой.

"Сердечники из обеднённого урана, которые используются в этих снарядах, повышают бронебойность оных", — пояснил эксперт "ПолитРоссии".

По словам Коротченко, открытым остаётся вопрос: есть ли у России, что противопоставить британским мощным снарядам, остаётся открытым.