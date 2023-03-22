Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, официально объявила о передаче снарядов с обеднённым ураном Украине. По словам главного редактора журнала "Национальная оборона", полковника в отставке Игоря Коротченко, не нужно путать боеприпасы с ядерным оружием.
Ранее Голди подчеркнула, что эти боеприпасы будут использоваться британскими танками "Челленджер", которые планируется передать ВСУ. По словам Коротченко, снаряды призваны бороться с бронетехникой.
"Сердечники из обеднённого урана, которые используются в этих снарядах, повышают бронебойность оных", — пояснил эксперт "ПолитРоссии".
По словам Коротченко, открытым остаётся вопрос: есть ли у России, что противопоставить британским мощным снарядам, остаётся открытым.
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