Володин: война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца с "грязной бомбой"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставки Британии снарядов для ВСУ из объединённого урана ведут к трагедии мирового масштаба, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, конфликт может выйти на более глобальный уровень из-за необдуманного решения Лондона.

"Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца, — заявил спикер в своём Telegram-канале. — Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия".

Как подчеркнул Володин, если Великобритания передаст снаряды ВСУ и Киев попытается создать ядерное оружие — назад "пути не будет".

"Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т. д.) делают всё, чтобы "война до последнего украинца" стала "войной до последнего европейца", — резюмировал политик.