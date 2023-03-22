Киевский режим отказался эвакуировать украинских солдат, получивших ранения во время безуспешной контратаки на Купянском направлении, заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) решили бросить умирать травмированных военнослужащих в районе Новсёловского и Стельмаховки. Он отметил, что многие украинские солдаты скончались из-за тяжёлых ранений, ведь им не успели оказать медпомощь.
"Противник понёс потери после очередной неудачной попытки контратаковать ещё двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Ранее пленный боец ВСУ Евгений Иванников рассказал, что военно-политическое командование Украины перебрасывало солдат в самые горячие точки за отказ участвовать в штурме.
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