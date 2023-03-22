Марочко: Киев бросил умирать раненых солдат ВСУ после неудачной атаки на Купянском направлении

Киевский режим отказался эвакуировать украинских солдат, получивших ранения во время безуспешной контратаки на Купянском направлении, заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) решили бросить умирать травмированных военнослужащих в районе Новсёловского и Стельмаховки. Он отметил, что многие украинские солдаты скончались из-за тяжёлых ранений, ведь им не успели оказать медпомощь.

"Противник понёс потери после очередной неудачной попытки контратаковать ещё двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Иванников рассказал, что военно-политическое командование Украины перебрасывало солдат в самые горячие точки за отказ участвовать в штурме.