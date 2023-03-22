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РБК: в Госдуме РФ предложили передвижной бункер и щит-невидимку для отправки в зону СВО на Украине

1:33
Силовые структуры

На заседании Координационного штаба помощи мобилизованным разработчики новых военных технологий представили мобильный дрон-ретранслятор и щит, способные скрывать солдат от спутников.

РБК: в Госдуме РФ предложили передвижной бункер и щит-невидимку для отправки в зону СВО на Украине

Член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов выступил в качестве организатора мероприятия, на котором было предложено создать Центр поддержки оборонных инноваций. Его целью будет являться содействие насыщению войск средствами борьбы с дронами, передаёт корреспондент РБК.

Представленные разработчиками щиты работают путём преломления лучей и полностью скрывают позицию, при этом сверху видны только кусты, деревья и камни, а не самих людей или технику. Приспособление также могут использоваться для покрытия окопов.

Другой интересной разработкой стал дрон-ретранслятор, который позволяет операторам заглянуть за горизонт и обезопасить себя во время работы с аппаратом.

Кузнецов представил стационарные сооружения длиной 6 и 4,5 м, а также мобильный бункер длиной 2,5 метра. Разработка может использоваться как передвижное фортификационное сооружение, блок-пост или КПП. Кратковременно в таком бункере могут находиться до семи человек, долговременно — до пяти. Для обогрева используется печь. В ближайшее время планируется отправить первый образец мобильного бункера в зону проведения СВО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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