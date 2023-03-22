Марочко: ВСУ активно используют разведку боем для прощупывания обороны РФ в ЛНР

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Активное использование тактики разведки боем Вооружёнными силами Украины (ВСУ) зафиксировано на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике.

По словам подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские боевики пытаются прощупать оборону второго армейского корпуса Минобороны России. Он отметил, что атаки ВСУ осуществляются при участии небольших манёвренных групп, поддерживаемых бронетехникой.

"После огневого контакта в бой вступает артиллерия, прикрывая отход противника", — пояснил подполковник в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Марочко, украинские подразделения, проводя разведку боем, часто обращаются к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Ранее стало известно, что ВСУ применили новую тактику на Артёмовском направлении. Боевые действия с использованием бронетранспортёров НАТО попали на видео.