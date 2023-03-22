Эксперты выдвинули новую идею борьбы с дронами ВСУ: "Воздушная ПВО"

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) доказали свою эффективность в условиях реального вооружённого конфликта. Однако даже этих возможностей не хватает, чтобы полностью обезопасить воздушное пространство от угроз со стороны противника.

Основная проблема состоит в том, что ПВО столкнулась не с украинской авиацией, которую довольно легко перехватить, а с малозаметными низколетящими беспилотниками. Более того, при помощи разведданных НАТО противник способен наносить удары по объектам, которые оказались без прикрытия.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД полагают, что России следует нарастить свои средства ПВО не на земле, а в воздухе, чтобы выйти из этого "тупика". Украинские беспилотники можно будет обнаружить с помощью гражданских самолётов на хранении, которые следует оснастить РЛС, а уничтожать дроны противника способны истребители-перехватчики.

"Здесь же можно вспомнить и пушечное вооружение истребителей. Пушка — едва ли не идеальное средство борьбы с низколетящими БПЛА. <…> Таким образом, авиация ПВО может играть первую скрипку в отражении ударов БПЛА противника. "Воздушная ПВО" способна прикрыть от угроз гораздо большее пространство", — отмечается в материале.