Вашингтон пытается разыграть второй Афганистан на Украине. Об этом сообщил российский политолог Ростислав Ищенко.
В материале для "Военного дела" он отметил, что в феврале 2022 года американские власти перешли к противостоянию с РФ на истощение руками украинских военных. Эксперт назвал Украину "дубиной", которой активно пользуются Штаты. При этом специалист подчеркнул: после победы России над войсками ВСУ завершится лишь видимая часть столкновений. Он добавил, что битва на истощение с США продолжится.
Ищенко допустил два варианта дальнейшего развития ситуации после урегулирования украинского конфликта:
Как пояснил политолог, многие россияне убеждены в том, что после достижения целей спецоперации "всё закончится", однако это не так. Власти США не успокоятся, ведь они стремятся к ослаблению России, резюмировал эксперт.
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