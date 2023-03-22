Ищенко: между Россией и США разгорится битва на истощение после победы над Украиной

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон пытается разыграть второй Афганистан на Украине. Об этом сообщил российский политолог Ростислав Ищенко.

В материале для "Военного дела" он отметил, что в феврале 2022 года американские власти перешли к противостоянию с РФ на истощение руками украинских военных. Эксперт назвал Украину "дубиной", которой активно пользуются Штаты. При этом специалист подчеркнул: после победы России над войсками ВСУ завершится лишь видимая часть столкновений. Он добавил, что битва на истощение с США продолжится.

Ищенко допустил два варианта дальнейшего развития ситуации после урегулирования украинского конфликта:

Вовлечение в активные столкновения с РФ восточноевропейских сателлитов США;

Пассивное противостояние Москвы и Вашингтона.

Как пояснил политолог, многие россияне убеждены в том, что после достижения целей спецоперации "всё закончится", однако это не так. Власти США не успокоятся, ведь они стремятся к ослаблению России, резюмировал эксперт.