Командир медвзвода рассказала об оказании помощи военным РФ и Украины: "Мы вне политики"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир медицинского взвода РФ с позывным "Лера" объяснила, как происходит оказание помощи военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

В интервью Телеканалу "360" она отметила, что раненых российских солдат забирают в безопасной точке, а затем помещают в "буханку". По её словам, медики начинают проводить важные манипуляции, такие как смена повязок или перекладывание жгутов, по дороге в госпиталь. Командир медвзвода добавила, что после лечения многие военные ВС России просят вернуть их на линию соприкосновения.

Как пояснила женщина, российские медики спасают даже раненых боевиков ВСУ, в том числе и тех, которые находятся под тяжёлыми наркотическими веществами.

"Мы вне политики", — подчеркнула она.

Ранее журналисты Times сообщили, что украинские медики становятся свидетелями колоссальных потерь в рядах армии этой страны.