Командир медицинского взвода РФ с позывным "Лера" объяснила, как происходит оказание помощи военнослужащим в зоне проведения спецоперации.
В интервью Телеканалу "360" она отметила, что раненых российских солдат забирают в безопасной точке, а затем помещают в "буханку". По её словам, медики начинают проводить важные манипуляции, такие как смена повязок или перекладывание жгутов, по дороге в госпиталь. Командир медвзвода добавила, что после лечения многие военные ВС России просят вернуть их на линию соприкосновения.
Как пояснила женщина, российские медики спасают даже раненых боевиков ВСУ, в том числе и тех, которые находятся под тяжёлыми наркотическими веществами.
"Мы вне политики", — подчеркнула она.
Ранее журналисты Times сообщили, что украинские медики становятся свидетелями колоссальных потерь в рядах армии этой страны.
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