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Опубликованы видеокадры боя танка Т-72 ВС РФ в городской застройке

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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса.

Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде. Запись была сделана с бронированной камеры на самой машине. Команда танка предоставляет огневую поддержку пехоте и использует беспилотные летательные аппараты для поиска целей.

Военные корреспонденты телеканала "Звезда" в своём официальном Telegram-канале опубликовали видеозапись, демонстрирующую работу российской боевой машины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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