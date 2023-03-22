Опубликованы видеокадры боя танка Т-72 ВС РФ в городской застройке

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса.

Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде. Запись была сделана с бронированной камеры на самой машине. Команда танка предоставляет огневую поддержку пехоте и использует беспилотные летательные аппараты для поиска целей.

Военные корреспонденты телеканала "Звезда" в своём официальном Telegram-канале опубликовали видеозапись, демонстрирующую работу российской боевой машины.