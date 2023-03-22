Запад постепенно увеличивает своё военное присутствие возле российских границ.
Польша приняла на своей территории первый постоянный гарнизон американских войск, а в Чёрном море будут виртуально атаковать флот и берега России корабли "Морского щита" — пишет "НГ".
Ранее в Польше размещалась "всего лишь" региональная группа поддержки — Area Support Group Poland, ASG-P, а войска Пентагона постоянно вели ротации. Теперь же США вознамерились управлять передовыми форпостами американских войск, развёрнутых в ЕС.
Военный эксперт Юрий Неткачев отметил, что этим шагом американцы поддерживают в Варшаве решимость забрать себе западные районы Украины и Белоруссии. Пентагон поставляет польской армии оружие и уже отправил туда реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальностью в 300 км.
"С учётом расположения в Ожише, который находится в 60 км от границы с Калининградской областью России и в 100 км от границы с Гродненской областью Белоруссии, вопрос контроля над Сувалкским коридором становится актуальным", — считает эксперт.
НАТО, по сути, провоцирует Россию полётами своей боевой авиации и военными манёврами. К примеру, военно-морские учения сил альянса "Морской щит-2023" — это тренировка французских, румынских, турецких и американских кораблей и самолётов, а также болгарских и молдавских военных.
Распространено мнение, что "Морской щит-2023" — это прелюдия контрнаступления украинской армии на российские позиции.
Косвенным подтверждением такой подготовки военспецы считают:
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