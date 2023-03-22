НГ: войска НАТО в Польше и Румынии станут подмогой ВСУ

2:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Запад постепенно увеличивает своё военное присутствие возле российских границ.

Польша приняла на своей территории первый постоянный гарнизон американских войск, а в Чёрном море будут виртуально атаковать флот и берега России корабли "Морского щита" — пишет "НГ".

Ранее в Польше размещалась "всего лишь" региональная группа поддержки — Area Support Group Poland, ASG-P, а войска Пентагона постоянно вели ротации. Теперь же США вознамерились управлять передовыми форпостами американских войск, развёрнутых в ЕС.

Военный эксперт Юрий Неткачев отметил, что этим шагом американцы поддерживают в Варшаве решимость забрать себе западные районы Украины и Белоруссии. Пентагон поставляет польской армии оружие и уже отправил туда реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальностью в 300 км.

"С учётом расположения в Ожише, который находится в 60 км от границы с Калининградской областью России и в 100 км от границы с Гродненской областью Белоруссии, вопрос контроля над Сувалкским коридором становится актуальным", — считает эксперт.

НАТО, по сути, провоцирует Россию полётами своей боевой авиации и военными манёврами. К примеру, военно-морские учения сил альянса "Морской щит-2023" — это тренировка французских, румынских, турецких и американских кораблей и самолётов, а также болгарских и молдавских военных.

Распространено мнение, что "Морской щит-2023" — это прелюдия контрнаступления украинской армии на российские позиции.

Косвенным подтверждением такой подготовки военспецы считают:

Форсированную доставку танков, ракет, ПВО и боевых машин для Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Румынии и Польши.

Киев продолжает атаковать российскую территорию беспилотниками — летающими, надводными, подводными, и т. д.