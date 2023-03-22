Полковник ВСУ Свитан допустил вероятность контрнаступления Киева на Донецк

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия может зайти в Донецк хоть завтра. Об этом заявил полковник запаса вооружённых сил Украины (ВСУ) лётчик-инструктор Роман Свитан, оценивая вероятность такого движения. Он напомнил в эфире 24 канала, что украинские силы стоят в окрестностях Донецка уже почти 9 лет.

По словам военного эксперта, Донецк окружён большой дугой войсками Киева. Зайти в город можно было в 2014, 2015, 2018 годах. В прошлом году весной и в начале лета Донецк также был пуст, заявил полковник.

Он считает, что для выполнения таких действий, скорее всего, не было политической воли.

Свитан обратил внимание, что Украина до сих пор не пересекла границу, которая была на момент 24 февраля 2022 года, хотя ВСУ стоят рядом с ней.

Но если вопрос будет решён, то в Донецк можно будет заходить хоть завтра. Более оптимальное направление — из Авдеевки. Выйти оттуда на пост в Ясиноватой, затем на объездную дорогу, разделяющую Макеевскую и Донецкую агломерации, и выйти с севера на юг по этой дороге. И тогда город можно будет окружить "малыми тисками", заключил он.