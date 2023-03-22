Украинский солдат Бойчук рассказал российским следователям, что получал удовольствие, когда смотрел на мирных жителей Николаевки Донецкой Народной Республики, которые пытались спрятаться во время обстрела ВСУ.
В пресс-службе СК РФ сообщили, что украинские боевики атаковали Николаевку в июне 2022 года. По данным ведомства, в этом населённом пункте ВСУ безжалостно отнеслись к гражданскому населению.
"Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия", — следует из показаний украинского военнослужащего Бойчука, опубликованных в Telegram-канале СК РФ.
Следователям также удалось найти представителя нацбатальона "Азов"*, расстрелявшего мужчину, который был прописан в Донецке. Российские правоохранители задержали боевика.
Ранее стало известно, что волонтёры установили личности почти всех иностранных наёмников, участвовавших в убийстве российских военных в Петропавловке Харьковской области.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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