СК РФ: солдат ВСУ признался, что удовольствием смотрел на убегающих из-под обстрела людей

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский солдат Бойчук рассказал российским следователям, что получал удовольствие, когда смотрел на мирных жителей Николаевки Донецкой Народной Республики, которые пытались спрятаться во время обстрела ВСУ.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что украинские боевики атаковали Николаевку в июне 2022 года. По данным ведомства, в этом населённом пункте ВСУ безжалостно отнеслись к гражданскому населению.

"Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия", — следует из показаний украинского военнослужащего Бойчука, опубликованных в Telegram-канале СК РФ.

Следователям также удалось найти представителя нацбатальона "Азов"*, расстрелявшего мужчину, который был прописан в Донецке. Российские правоохранители задержали боевика.

Ранее стало известно, что волонтёры установили личности почти всех иностранных наёмников, участвовавших в убийстве российских военных в Петропавловке Харьковской области.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.