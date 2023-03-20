Волонтёры установили имена почти всех иностранцев, которые участвовали в убийстве русских солдат в селе Петропавловка Харьковской области. Об этом сообщает ANNA-NEWS.
Группа из четырёх российских военнослужащих столкнулась с взводом наёмников в Петропавловке 27 сентября прошлого года. Бойцы армии РФ были блокированы превосходящими силами противника.
Наёмники попытались склонить их к сдаче путём переговоров, однако в ходе их проведения застрелили российского военного, выступавшего в роли парламентёра. Оставшиеся трое бойцов приняли бой против взвода и погибли, успев уничтожить двоих и ранить еще восьмерых боевиков.
В данный момент установлены имена почти всех наёмников, участвовавших в том бою. Всего приводится список из 16 иностранцев, среди которых граждане США, Ирландии, Польши, ЮАР и Финляндии. Также отмечается, что некоторые из них уже ликвидированы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.