Волонтёры установили личности наёмников, казнивших российских бойцов в Харьковской области

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Волонтёры установили имена почти всех иностранцев, которые участвовали в убийстве русских солдат в селе Петропавловка Харьковской области. Об этом сообщает ANNA-NEWS.

Группа из четырёх российских военнослужащих столкнулась с взводом наёмников в Петропавловке 27 сентября прошлого года. Бойцы армии РФ были блокированы превосходящими силами противника.

Наёмники попытались склонить их к сдаче путём переговоров, однако в ходе их проведения застрелили российского военного, выступавшего в роли парламентёра. Оставшиеся трое бойцов приняли бой против взвода и погибли, успев уничтожить двоих и ранить еще восьмерых боевиков.

В данный момент установлены имена почти всех наёмников, участвовавших в том бою. Всего приводится список из 16 иностранцев, среди которых граждане США, Ирландии, Польши, ЮАР и Финляндии. Также отмечается, что некоторые из них уже ликвидированы.