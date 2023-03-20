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Волонтёры установили личности наёмников, казнивших российских бойцов в Харьковской области

1:05
Силовые структуры

Волонтёры установили имена почти всех иностранцев, которые участвовали в убийстве русских солдат в селе Петропавловка Харьковской области. Об этом сообщает ANNA-NEWS.

Волонтёры установили личности наёмников, казнивших российских бойцов в Харьковской области

Группа из четырёх российских военнослужащих столкнулась с взводом наёмников в Петропавловке 27 сентября прошлого года. Бойцы армии РФ были блокированы превосходящими силами противника.

Наёмники попытались склонить их к сдаче путём переговоров, однако в ходе их проведения застрелили российского военного, выступавшего в роли парламентёра. Оставшиеся трое бойцов приняли бой против взвода и погибли, успев уничтожить двоих и ранить еще восьмерых боевиков.

В данный момент установлены имена почти всех наёмников, участвовавших в том бою. Всего приводится список из 16 иностранцев, среди которых граждане США, Ирландии, Польши, ЮАР и Финляндии. Также отмечается, что некоторые из них уже ликвидированы.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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