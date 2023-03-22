Ян Гагин: в районе Артёмовска появились танки Leopard и бронетехника НАТО

Киевский режим перебросил в район Артёмовска немецкие танки Leopard. Об этом заявил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, российские разведчики также заметили на Артёмовском направлении бронетехнику НАТО, переданную Вооружённым силам Украины (ВСУ). При этом советник подчеркнул: защитные свойства западных бронетранспортёров (БТР) "оставляют желать лучшего" из-за высокой уязвимости.

"Массового участия иностранной техники в боевых действиях нет", — уточнил Гагин в эфире канала "Россия 1".

Как пояснил советник, украинское командование сталкивается с логистическими трудностями, ведь боевикам ВСУ удалось перебросить лишь небольшое количество БТР и танков Североатлантического альянса в зону активных сражений.

Ранее военспец Алексей Анпилов допустил, что украинские военные будут использовать тяжёлую технику НАТО при попытках изменить боевую обстановку в Артёмовске.