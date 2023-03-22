Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост, в котором объясняется, для чего "в одну лодку" посадили руководителей СВО Валерий Герасимова и Сергея Суровикина.
Симоньян репостнула публикацию Telegram-канала ZERGULIO, в котором рассказывается, что назначение сторонника наступления Герасимова на должность командующего не было отстранением сторонника действий от обороны и разрушения инфраструктуры Украины Суровикина.
"Верховный просто посадил их в одну лодку, дабы свести на нет любые возможные конфликты", — гласит текст поста.
В публикации отмечается, что мы видим межличностный конфликт двух руководителей СВО.
Тактика ВС РФ, по мнению автора публикации, заключается в изматывании Запада военным конфликтом в центре Европы.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о дефиците на СВО дронов, шлемов и тепловизоров.
В посте отмечается, что молиться сейчас надо о трёх вещах:
- Чтобы в наступлении не растратить технику и людей, которые потребуются в апреле...
- Чтобы снарядный голод, который имеет место, оказался накоплением оных, дабы отбить укров в том же апреле. Это лучше, чем если снарядов просто нет...
- Чтобы количество людей и техники в нашей линии обороны оказалось достаточным, чтобы разбить НАТОвские корпуса", — сообщается в посте, который Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале.
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