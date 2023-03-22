Симоньян опубликовала пост с призывом молиться о преодолении снарядного голода на СВО

Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост, в котором объясняется, для чего "в одну лодку" посадили руководителей СВО Валерий Герасимова и Сергея Суровикина.

Симоньян репостнула публикацию Telegram-канала ZERGULIO, в котором рассказывается, что назначение сторонника наступления Герасимова на должность командующего не было отстранением сторонника действий от обороны и разрушения инфраструктуры Украины Суровикина.

"Верховный просто посадил их в одну лодку, дабы свести на нет любые возможные конфликты", — гласит текст поста.

В публикации отмечается, что мы видим межличностный конфликт двух руководителей СВО.

Тактика ВС РФ, по мнению автора публикации, заключается в изматывании Запада военным конфликтом в центре Европы.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о дефиците на СВО дронов, шлемов и тепловизоров.

В посте отмечается, что молиться сейчас надо о трёх вещах:

Чтобы в наступлении не растратить технику и людей, которые потребуются в апреле...

Чтобы снарядный голод, который имеет место, оказался накоплением оных, дабы отбить укров в том же апреле. Это лучше, чем если снарядов просто нет...

Чтобы количество людей и техники в нашей линии обороны оказалось достаточным, чтобы разбить НАТОвские корпуса", — сообщается в посте, который Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале.