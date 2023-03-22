Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Комоедов: беспилотники ВСУ нужно уничтожать, пока они не долетели до Крыма
Шойгу: два из трёх дронов ВСУ, атаковавших Севастополь, уничтожили девушки-военнослужащие
Советник Пушилина: численность ВСУ в Донецкой Народной Республике не позволяет им контратаковать
Польский наёмник Садзиковский умер в полевом госпитале ВСУ по неизвестной причине
Hogwarts Legacy обошла CS:GO, Dota 2, Fortnite по количеству зрителей на Twitch
РИА Новости: от новой помощи Украине в виде снарядов с обеднённым ураном пострадают все
Коротченко призвал создать в РФ командование ядерных сил в ответ на поставки ВСУ снарядов с ураном
КП: врач Орлова сообщила, что певице Алле Пугачёвой повредили лицевой нерв во время пластической операции
Семья Юдашкиных отправилась в Израиль навестить Аллу Пугачёву: "Прилетели увидеть нашу подругу"

Симоньян опубликовала пост с призывом молиться о преодолении снарядного голода на СВО

Силовые структуры

Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост, в котором объясняется, для чего "в одну лодку" посадили руководителей СВО Валерий Герасимова и Сергея Суровикина.

Симоньян опубликовала пост с призывом молиться о преодолении снарядного голода на СВО

Симоньян репостнула публикацию Telegram-канала ZERGULIO, в котором рассказывается, что назначение сторонника наступления Герасимова на должность командующего не было отстранением сторонника действий от обороны и разрушения инфраструктуры Украины Суровикина.

"Верховный просто посадил их в одну лодку, дабы свести на нет любые возможные конфликты", — гласит текст поста.

В публикации отмечается, что мы видим межличностный конфликт двух руководителей СВО.

Тактика ВС РФ, по мнению автора публикации, заключается в изматывании Запада военным конфликтом в центре Европы.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о дефиците на СВО дронов, шлемов и тепловизоров.

В посте отмечается, что молиться сейчас надо о трёх вещах:

  • Чтобы в наступлении не растратить технику и людей, которые потребуются в апреле...
  • Чтобы снарядный голод, который имеет место, оказался накоплением оных, дабы отбить укров в том же апреле. Это лучше, чем если снарядов просто нет...
  • Чтобы количество людей и техники в нашей линии обороны оказалось достаточным, чтобы разбить НАТОвские корпуса", — сообщается в посте, который Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому Одессы, с которого атаковали Джанкой 

В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой
Корнилов: Лондон услышал предупреждение Путина об ответе на снаряды с обеднённым ураном
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина
Эксперты объяснили, в чём опасность снарядов с обеднённым ураном
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Последние материалы
Ян Гагин: в районе Артёмовска появились танки Leopard и бронетехника НАТО
Депутат ГД РФ Гурулёв назвал планируемое наступление армии Украины хорошим знаком
Стив Бейнон заявил, что ВС США готовятся к противостоянию с Россией, создавая постоянный гарнизон в Польше
В Запорожской области рассказали о взрыве и воздушной тревоге
Яровая: США проводили эксперименты над боевиками ВСУ в своих биолабораториях
Шурыгин: военная неудача будущего наступления ВСУ станет фатальной для Киева
Гагин: Артёмовск практически блокирован российскими силами
CNN: в Белом доме заявили о ближайших неделях 2023, которые станут критическими для Украины
НГ: войска НАТО в Польше и Румынии станут подмогой ВСУ
СК РФ: солдат ВСУ признался, что удовольствием смотрел на убегающих из-под обстрела людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников