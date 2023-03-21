Кашеварова о дефиците на СВО дронов, шлемов, тепловизоров: "Мы все задолбались, денег нет"

Анастасия Кашеварова рассказала, что за свой счёт покупает военнослужащим СВО квадрокоптеры, однако журналистка отметила, что у неё нет таких денег, как у Романа Абрамовича.

Кашеварова объяснила, что если бы не их помощь, пацаны на фронте остались бы без дронов, прицелов, зимних горок, обуви.

Ранее журналистка описала ситуацию на СВО словами: "Одни воюют, а другие отжимают, продают, зарабатывают деньги".

Она рассказала, что бойцы нуждаются к квадрокоптерах, шлемах, антидроновых ружьях, тепловизорах, печах и других необходимых на СВО вещах.

"Мы все задолбались, денег нет", — написала Кашеварова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что образовалась целая очередь из подразделений, которым нужна помощь.

"Самое важное, конечно, дроны! У той стороны их дофига", — объяснила Анастасия.