Комоедов: беспилотники ВСУ нужно уничтожать, пока они не долетели до Крыма

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов призвал усилить оборону Севастополя, разместив в его бухтах станции обнаружения, боновые заграждения и запустив патрульные катера, которые смогут обнаруживать украинские дроны ещё на подлёте к Крыму и своевременно их ликвидировать.

"У России есть технические средства для обнаружения морских целей в том числе беспилотников, как в дневных, так и в ночных условиях. Чтобы усилить обороны бухт Севастополя нужно развернуть боновые заграждения, на подходе к ним должны постоянно дежурить патрульные катера, работать всевозможные радиолокационные станции", — сказал Комоедов в беседе с РИА Новости.

Адмирал добавил, что у России есть необходимые боновые заграждения, оставшиеся ещё с советских времён, при помощи которых можно защитить входы в бухты.

Комоедов подчеркнул, что важно выявлять цели ВСУ не на месте, а заранее, пока они ещё не достигли места назначения, и как можно раньше их ликвидировать.