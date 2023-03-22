Defence Intelligence: войска ВСУ начали локальное контрнаступление на Бахмутском направлении

В районе Артёмовска идут ожесточённые бои. ВСУ продолжают наращивать группировку войск возле города. Об этом информировал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко. В город перебрасываются новые силы.

Вооружённые силы Украины начали локальное контрнаступление на Бахмутском направлении. Об этом проинформировала британская разведка Defence Intelligence.

По мнению аналитиков, данные действия украинской армии направлены на уменьшение нагрузки на трассу H-32, по которой военные ВСУ получают необходимые ресурсы. Однако сообщается о продолжающихся боевых действиях в самом центре города, при этом войска киевского режима находятся под угрозой окружения с севера и юга.