RV: солдаты войск ВС России выбили ВС Украины из укрепрайона в Марьинке во время наступления под Донецком

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ближайшие недели для ВСУ станут критическими, так как ВС РФ планируют наступление на разных направлениях, заявили в США. Тем временем российские войска развивают наступление под Донецком, выбивая противника из укрепрайона в Марьинке. С помощью разведки удалось выявить миномётные расчёты ВСУ.

"Огнём самоходных гаубиц МСТА-С миномётчики были уничтожены, что дало возможность штурмовикам ЮВО выбить противника и занять укрепрайон, — пишет "Русская весна".

Также сообщается об успехах ВС России на Авдеевском направлении. Применив тепловизор, бойцы 1-го АК обнаружили боевиков ВСУ, которые совершали попытку перемещения. Точным ударом из ПТРК подразделение противника из шести солдат было уничтожено.