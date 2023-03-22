Ближайшие недели для ВСУ станут критическими, так как ВС РФ планируют наступление на разных направлениях, заявили в США. Тем временем российские войска развивают наступление под Донецком, выбивая противника из укрепрайона в Марьинке. С помощью разведки удалось выявить миномётные расчёты ВСУ.
"Огнём самоходных гаубиц МСТА-С миномётчики были уничтожены, что дало возможность штурмовикам ЮВО выбить противника и занять укрепрайон, — пишет "Русская весна".
Также сообщается об успехах ВС России на Авдеевском направлении. Применив тепловизор, бойцы 1-го АК обнаружили боевиков ВСУ, которые совершали попытку перемещения. Точным ударом из ПТРК подразделение противника из шести солдат было уничтожено.
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