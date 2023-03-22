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Матвийчук: ВСУ пытаются деблокировать свои позиции под Артёмовском и Угледаром

1:12
Силовые структуры

Украинские войска ведут ожесточённое сопротивление только в двух горячих точках — под Артёмовском и в районе Угледара. Такой информацией поделился военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Матвийчук: ВСУ пытаются деблокировать свои позиции под Артёмовском и Угледаром

Эксперт также упомянул попытку высадки украинского десанта под Херсоном, которая, однако, не увенчалась для ВСУ успехом.

"Под Артемовском продолжаются очень тяжелые и интенсивные бои, в которых ВСУ пытаются деблокировать свои позиции, но пока безуспешно. Под Угледаром также идут активные боевые действия, где наши вооруженные силы стремятся к полному окружению гарнизона", — рассказал Матвийчук в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт обратил внимание, что сейчас активность бойцов и артиллерии ВСУ заметно снизилась, а для ВС РФ это означает открытие "окна возможностей".

До этого Матвийчук уже отмечал, что провести провести контрнаступление на Артёмовск украинским военным едва ли удастся, потому что они будут вынуждены направлять часть подразделений в соседние населённые пункты, которые постепенно освобождаются российскими силами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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