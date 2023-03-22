Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал атаку морских беспилотников ВСУ на Севастополь, гибель жителя Белгородской области в результате обстрела села Борисовка, попадание ракеты "Точка-У" в здание водоканала в Донецке. Депутат ответил, когда в России станет более спокойно.
"Сегодня мы делаем всё, чтобы жизнь в Донбассе вернулась в мирное русло. Восстановительные работы на освобождённых территориях уже начались. Масштабные стройки, творчество, созидание и развитие — всё это в традициях России", — сказал парламентарий.
По его словам, успехи Москвы раздражают недругов. Они пытаются отомстить, используют для этого мирных граждан, отметил член ГД.
"Недруги ищут уязвимые места. Мы тут же восполняем пробелы в работе систем безопасности. Это делает нас ещё сильнее", — подчеркнул Выборный.
Вместе с этим он заявил, что жизнь станет прежней, когда РФ достигнет целей военной спецоперации.
"Освободим от тирании неонацистов русскоязычных людей, восстановим закон и порядок. Мы снова, как наши деды, обеспечим мир и безопасность в Европе на целую эпоху", — заключил депутат.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Борисовке из-за обстрела со стороны армии Украины погиб сторож сельскохозяйственного предприятия.
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