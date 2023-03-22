Политолог Юрий Светов рассказал, как ВСУ могут воспользоваться боеприпасами с обеднённым ураном, которые Британия пообещала передать Киеву.
Эксперт отметил, что обеднённый уран относится к самым плотным металлам, поэтому Украина собирается применять снаряды с ним для противотанковой борьбы, потому что у ВСУ есть "проблема с нашими танками".
Однако, как отметил Светов, образующаяся при использовании этих снарядов радиоактивная пыль невероятно токсична, и плохо сказывается на экологии.
Поэтому политолог предложил вообще не допустить попадания снарядов с обеднённым ураном на линию соприкосновения.
"Возможной реакцией в случае реальных поставок может быть уничтожение этого оружия еще до его попадания на поле боя", — сказал Светов в беседе с "Вечерней Москвой".
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