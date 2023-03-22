Эксперт Желтоножко: после использования боеприпасов с обеднённым ураном возникает радиоактивная пыль

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт в области радиационной безопасности Олег Желтоножко оценил предполагаемый вред от боеприпасов с обеднённым ураном, которые могут получить ВСУ от Великобритании.

По информации специалиста, при хранении снаряды не угрожают людям. Однако эксперт предупредил, что оружие станет опасным после применения, поскольку возникнет радиоактивная пыль.

"Резко возрастает локальный радиационный фон по альфа-излучению, степень загрязнения почвы, приповерхностных вод", — отметил Желтоножко, слова которого приводят "Известия".

Вместе с этим собеседник издания сказал, что место попадания боеприпаса трудно определить.

Как напомнил специалист, в США называют оружие с ураном безопасным. При этом в Югославии сообщали, что в местах использования таких снарядов фиксировали вспышки заболеваний раком, добавил эксперт.

Ранее о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину сообщила замглавы британского министерства обороны Аннабель Голди.