Замглавы ГУР Минобороны Украины: ВС России переориентировали удары на базы горючего

Замруководителя Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские военные атаковали хранилища горюче-смазочных материалов в ряде областей страны и систему логистики войск.

По словам Скибицкого, Вооружённые силы Российской Федерации запустили "переориентацию направления ударов". Как сообщил разведчик, целями армии РФ стали склады в Новомосковске Днепропетровской области, Житомире и Яворовском районе Львовской области.

ВС России продолжат обстреливать энергетическую инфраструктуру, однако приоритетом могут стать военные объекты, места дислокации ВСУ, добавил Скибицкий в разговоре с изданием "РБК-Украина".