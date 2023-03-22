Замруководителя Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские военные атаковали хранилища горюче-смазочных материалов в ряде областей страны и систему логистики войск.
По словам Скибицкого, Вооружённые силы Российской Федерации запустили "переориентацию направления ударов". Как сообщил разведчик, целями армии РФ стали склады в Новомосковске Днепропетровской области, Житомире и Яворовском районе Львовской области.
ВС России продолжат обстреливать энергетическую инфраструктуру, однако приоритетом могут стать военные объекты, места дислокации ВСУ, добавил Скибицкий в разговоре с изданием "РБК-Украина".
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