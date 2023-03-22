Военкор Сладков: при наступлении ВС РФ наёмники "мчатся в тыл быстрее собственного визга"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как отметил военкор Александр Сладков, российским военным на Запорожском участке приходится воевать "со всяким сбродом": собственно ВСУшниками, украинскими тербатовцами и польскими наёмниками.

Эксперт не исключил, что в этой массе могут встречаться даже кадровые военнослужащие Польши.

"Если пойдем вперед — импортники помчатся в тыл быстрее собственного визга. Украинцы, и те русские, которые уже "украинцы" — те будут стоять, пока мы их не сметём", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Военкор рассказал, что в Запорожье с обеих сторон продолжаются обстрелы, кто-то периодически атакует, и ни одна сторона не собирается уступать другой.

Главный аргумент в этом противостоянии — сила, а решающим фактором является "терпение, помноженное на оружие", заключил Сладков.