Как отметил военкор Александр Сладков, российским военным на Запорожском участке приходится воевать "со всяким сбродом": собственно ВСУшниками, украинскими тербатовцами и польскими наёмниками.
Эксперт не исключил, что в этой массе могут встречаться даже кадровые военнослужащие Польши.
"Если пойдем вперед — импортники помчатся в тыл быстрее собственного визга. Украинцы, и те русские, которые уже "украинцы" — те будут стоять, пока мы их не сметём", — написал Сладков в своём Telegram-канале.
Военкор рассказал, что в Запорожье с обеих сторон продолжаются обстрелы, кто-то периодически атакует, и ни одна сторона не собирается уступать другой.
Главный аргумент в этом противостоянии — сила, а решающим фактором является "терпение, помноженное на оружие", заключил Сладков.
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