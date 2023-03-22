Военные лётчики Су-27 ВКС России Вавилов и Попов рассказали о перехвате MQ-9 Reaper ВС США над Чёрным морем

14 марта произошёл инцидент над Чёрным морем, который обсуждается до сих пор. Американский дрон MQ-9 Reaper рухнул во время выполнения своей задачи. Истребители ВКС России Су-27 совершали манёвры рядом с беспилотником ВС США, сообщил военный лётчик-истребитель майор Василий Вавилов, который нёс дежурство по противовоздушной обороне в тот день.

Два экипажа поднялись в воздух по команде, как только стало понятно, что БПЛА может нарушить российские границы. Выполнен полёт на перехват, сообщил лётчик.

"После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли манёвры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи", — рассказал Вавилов на видео, которое опубликовало Минобороны РФ.

Второй лётчик, майор Сергей Попов отметил, что в контакт с MQ-9 Reaper они не входили и никакое оружие не было применено.