Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт: "В маникюре тренд на дизайн с использованием блёсток"
Дмитрий Медведев: поставки западного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис
Медведев проинформировал, что угроза ядерного конфликта возросла, а не миновала
Supercell заблокирует доступ к играм в Беларуси и России весной 2023 года
Боец из ЛНР Виталий рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинском плену
Максим Галкин* пошутил над певцом SHAMAN: "Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!"
Зеленский не смог самостоятельно налить себе чай из автомата на заправке
Valve показали первый геймплей Counter Strike на Source 2
Царёв: Запад дал Украине последний шанс, России надо готовиться ко всему

Глава Чечни Кадыров заявил, что нужно показать Западу на их территории последствия заражения ураном

0:50
Силовые структуры

Великобритания заявила, что планирует поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, успокаивая мировое сообщество тем, что уран этот не радиоактивный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что в России нет специалистов, которые не разбираются в тяжёлых металлах.

Глава Чечни Кадыров заявил, что нужно показать Западу на их территории последствия заражения ураном

"О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду. <…> Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадёт само собой", — предложил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ежедневно Запад предлагает всё новые идеи для того, чтобы "насолить" России, втягивая в этот процесс даже те неразвитые государства, которые от неё зависят.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому Одессы, с которого атаковали Джанкой 

В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой
Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Эксперты объяснили, в чём опасность снарядов с обеднённым ураном
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Последние материалы
Глава Чечни Кадыров заявил, что нужно показать Западу на их территории последствия заражения ураном
Дмитрий Медведев: поставки западного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис
Медведев проинформировал, что угроза ядерного конфликта возросла, а не миновала
Supercell заблокирует доступ к играм в Беларуси и России весной 2023 года
Боец из ЛНР Виталий рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинском плену
Эволюция теплокровных существ началась в меловый период
Максим Галкин* пошутил над певцом SHAMAN: "Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!"
Функциональный фитнес: необычные предметы в спорте
Зеленский не смог самостоятельно налить себе чай из автомата на заправке
Valve показали первый геймплей Counter Strike на Source 2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников