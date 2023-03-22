Глава Чечни Кадыров заявил, что нужно показать Западу на их территории последствия заражения ураном

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Великобритания заявила, что планирует поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, успокаивая мировое сообщество тем, что уран этот не радиоактивный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что в России нет специалистов, которые не разбираются в тяжёлых металлах.

"О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду. <…> Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадёт само собой", — предложил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ежедневно Запад предлагает всё новые идеи для того, чтобы "насолить" России, втягивая в этот процесс даже те неразвитые государства, которые от неё зависят.