РВ: российские подразделения атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой дронами Mavic

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы Вооружённых сил России осуществили атаку на позиции украинских боевиков в районе Авдеевки, применив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Mavic.

Как сообщает "Русская весна", российские военные благодаря этим дронам следят за передвижением солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также сбрасывают на их позиции осколочные гранаты.

Отмечается, что подразделения ВС РФ активно используют БПЛА на Авдеевском направлении, ведь они позволяют оперативно проводить корректировку артиллерийского огня.

Кроме того, военкоры подчеркнули: российские военнослужащие с помощью беспилотников нередко уничтожают позиции ВСУ с воздуха, снижая риск потерь в рядах армии. По их словам, главная задача РФ под Авдеевкой — перерезать пути снабжения украинских войск. Для достижения этой цели используются реактивные комплексы и военная авиация, сказано в материале.

Ранее военспец Алексей Леонков заявил, что ВСУ осознают стратегическую значимость Авдеевки, поэтому пытаются постоянно укреплять свои позиции на этом направлении.