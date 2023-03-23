Бойцы Вооружённых сил России осуществили атаку на позиции украинских боевиков в районе Авдеевки, применив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Mavic.
Как сообщает "Русская весна", российские военные благодаря этим дронам следят за передвижением солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также сбрасывают на их позиции осколочные гранаты.
Отмечается, что подразделения ВС РФ активно используют БПЛА на Авдеевском направлении, ведь они позволяют оперативно проводить корректировку артиллерийского огня.
Кроме того, военкоры подчеркнули: российские военнослужащие с помощью беспилотников нередко уничтожают позиции ВСУ с воздуха, снижая риск потерь в рядах армии. По их словам, главная задача РФ под Авдеевкой — перерезать пути снабжения украинских войск. Для достижения этой цели используются реактивные комплексы и военная авиация, сказано в материале.
Ранее военспец Алексей Леонков заявил, что ВСУ осознают стратегическую значимость Авдеевки, поэтому пытаются постоянно укреплять свои позиции на этом направлении.
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