Российская разведка отмечает значительную активизацию подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения, заявил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, неприятель стал чаще атаковать позиции 2-го армейского корпуса Минобороны РФ.
"Благоприятные погодные условия, стабильно плюсовые температуры без осадков позволили украинским боевикам применять вооружение и технику, которая ранее не могла перемещаться по грунтовым дорогам из-за распутицы", — пояснил Марочко в интервью агентству ТАСС.
Пользуясь манёвренностью, противник пытается подобраться ближе к позициям ВС РФ на пикапах с установленным вооружением и лёгкой бронетехнике, скрываясь в складках местности.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.