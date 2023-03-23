Марочко: ВСУ на фронте активизировались и стали более манёвренными

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская разведка отмечает значительную активизацию подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения, заявил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, неприятель стал чаще атаковать позиции 2-го армейского корпуса Минобороны РФ.

"Благоприятные погодные условия, стабильно плюсовые температуры без осадков позволили украинским боевикам применять вооружение и технику, которая ранее не могла перемещаться по грунтовым дорогам из-за распутицы", — пояснил Марочко в интервью агентству ТАСС.

Пользуясь манёвренностью, противник пытается подобраться ближе к позициям ВС РФ на пикапах с установленным вооружением и лёгкой бронетехнике, скрываясь в складках местности.