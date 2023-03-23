Дандыкин заявил, что наступление ВСУ на Крым станет самоубийством для войск Украины

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ планируют провести наступление на Крым, но это может привести к серьёзным потерям из-за открытой степной местности, где сложно найти укрытие. Тщательно подготовленная линия обороны со стороны России также не позволит им реализовать задуманное.

"У ВСУ идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Это будет для них самоубийственная тема. Они попробовали разведку боем провести. Две роты с техникой погибло. Там же степная часть — там не укрыться. Плюс в степи с учётом нашей серьёзной обороны, которую мы там создали", — объяснил эксперт в беседе с URA.RU.

Дандыкин напомнил, что путь на Крым проходит через направление Сватово — Кременная, где ВСУ уже понесли огромные потери. Он отметил, что это лесистая местность, известная как "проклятый лес", где украинские военные сталкиваются с серьёзными трудностями.