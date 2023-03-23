Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ планируют провести наступление на Крым, но это может привести к серьёзным потерям из-за открытой степной местности, где сложно найти укрытие. Тщательно подготовленная линия обороны со стороны России также не позволит им реализовать задуманное.
"У ВСУ идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Это будет для них самоубийственная тема. Они попробовали разведку боем провести. Две роты с техникой погибло. Там же степная часть — там не укрыться. Плюс в степи с учётом нашей серьёзной обороны, которую мы там создали", — объяснил эксперт в беседе с URA.RU.
Дандыкин напомнил, что путь на Крым проходит через направление Сватово — Кременная, где ВСУ уже понесли огромные потери. Он отметил, что это лесистая местность, известная как "проклятый лес", где украинские военные сталкиваются с серьёзными трудностями.
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