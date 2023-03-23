Россия применяет в зоне СВО на Украине "разрушитель городов" — миномёт "Тюльпан"

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советский 240-мм самоходный миномёт особой мощности "Тюльпан" является самой крупной миномётной системой в мире. Западные аналитики называют российское орудие "разрушителем городов", поскольку "Тюльпан" поражает цели, с которыми не могут справиться другие виды артиллерии.

Миномёты активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Орудие использовалось во время штурма "Азовстали" в Мариуполе, а также в районе Донецка, сообщает "Военное обозрение".

Американские эксперты признают, что ни одна армия в мире не может похвастаться аналогом "Тюльпана", так как только российский миномёт способен уничтожить фортификационные сооружения, укрепленные здания и вооружения противника на расстоянии до 19,7 км. Западные армии используют для этого авиацию с высокоточными боеприпасами. "Тюльпан" справляется с задачами самостоятельно.