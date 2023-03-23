В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент прохода украинских подводных беспилотников на территорию Севастополя 22 марта. Отмечается, что аппараты засекли на выходе из Одессы. Кадры публикуются в Telegram-канале.
Для одного из дронов стала преградой специальная сетка, установленная на подходах к Севастополю, но два БПЛА сумели обойти препятствие.
На кадрах видно, как дрон при наборе скорости встаёт на "козла" и ему удаётся перепрыгнуть заграждение.
Напомним, все беспилотники-камикадзе ВСУ, пытавшиеся атаковать город, в итоге были уничтожены.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.