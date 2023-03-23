Политолог Ищенко заявил о самой безумной авантюре предстоящего наступления ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог, историк, аналитик и публицист Ростислав Ищенко рассказал, на какую самую безумную военную авантюру может пойти украинское командование. Он считает, что внезапной демонстрацией наступления от Чернигова на Смоленск с практически немедленным поворотом на Гомель создастся выгодная в информационном плане для Украины ситуация.

"Только в этом месте есть шанс поймать эффект неожиданности, который будет достигнут за счёт удара в стык российских и белорусских войск", — поделился эксперт в беседе с "Военным делом".

Эксперт отмечает, что группировка ВСУ, которая решится на такой смелый прорыв, неизбежно будет быстро уничтожена. Однако украинские СМИ смогут открыто похвастаться этим событием хотя бы один день.