Ходаковский о невозможности углублять и расширять наступление на СВО: "Нечем и некем"

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему СВО нельзя сравнивать с Великой Отечественной войной.

Ходаковский напомнил, что на одном из фронтов ВОВ было задействовано сил и средств больше. чем во всей современной российской армии. Он убеждён, что повторить решения прошлой войны сегодня невозможно.

Военачальник рассказал, что ещё летом объяснял, высчитывая расстояние между флангами нашего фронта, что для смыкания вокруг границ Донецкой и Луганской областей необходимо в два раза увеличить длину фронта ВС РФ. При этом, по его словам, нужно иметь дополнительный ресурс.

Ранее Александр Ходаковский рассказал об учащении артобстрелов и локальных вылазок со стороны ВСУ.

Ходаковский назвал шаг о референдуме "политическим", так как число войск не позволяло ВС РФ формировать окружение вокруг каждого взятого города.

"Отсюда и наше кусочничанье, потому что любой прорыв любого наступления нужно углублять и расширять, — а нечем и некем", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Ходаковский отметил, что Россия имеет несоизмеримо больший человеческий ресурс, чем Украина.

"Главное, как я всё время вам надоедаю — распоряжаться эти ресурсом, не упуская из виду, что динамика нашей рождаемости теперь отрицательная, и это, наверное, навсегда", — выразил своё мнение военачальник в своём Telegram-канале.