В Брянской области российский боец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Уникальный случай охоты российских военных на дроны ВСУ произошёл в Брянской области. Российский военнослужащий сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья, которое ему подарили местные жители.

БПЛА обнаружили над российскими позициями. Скорее всего, он выполнял наводку и корректировку артиллеристского огня. Боец не растерялся и выстрелил по дрону дробью. Попал чётко в пропеллер. Беспилотник рухнул на землю, но остался цел.

При осмотре дрона выяснилось, что он почти не пострадал и после ремонта и перепрошивки сможет послужить российским военным. Говоря про ружьё, боец отметил, что оружия на передовой хватает, но именно патроны с дробью являются самым эффективным средством против таких беспилотников.

Ранее российский летчик рассказал об уничтоженном дроне США.