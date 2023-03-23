Уникальный случай охоты российских военных на дроны ВСУ произошёл в Брянской области. Российский военнослужащий сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья, которое ему подарили местные жители.
БПЛА обнаружили над российскими позициями. Скорее всего, он выполнял наводку и корректировку артиллеристского огня. Боец не растерялся и выстрелил по дрону дробью. Попал чётко в пропеллер. Беспилотник рухнул на землю, но остался цел.
При осмотре дрона выяснилось, что он почти не пострадал и после ремонта и перепрошивки сможет послужить российским военным. Говоря про ружьё, боец отметил, что оружия на передовой хватает, но именно патроны с дробью являются самым эффективным средством против таких беспилотников.
Ранее российский летчик рассказал об уничтоженном дроне США.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.