Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лучшие издатели игр 2022 года: официальный рейтинг MetaCritic
Двум омичам вынесли приговор за убийство с гвоздодёром
Ходаковский о невозможности углублять и расширять наступление на СВО: "Нечем и некем"
Кадыров: командование ВСУ бросает неподготовленных солдат в пекло
Захарова об ордере на арест Путина: у высших лиц государств есть иммунитет перед решениями МУС
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года: "Идёт в ногу со временем"
В Dead by Daylight появятся предметы из Meet Your Maker
Премьер Мишустин: Россия в 2024 году может обогнать развитые страны по росту ВВП
Захарова: украинцы — просто расходный материал для НАТО

В Брянской области российский боец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Силовые структуры

Уникальный случай охоты российских военных на дроны ВСУ произошёл в Брянской области. Российский военнослужащий сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья, которое ему подарили местные жители.

В Брянской области российский боец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

БПЛА обнаружили над российскими позициями. Скорее всего, он выполнял наводку и корректировку артиллеристского огня. Боец не растерялся и выстрелил по дрону дробью. Попал чётко в пропеллер. Беспилотник рухнул на землю, но остался цел.

При осмотре дрона выяснилось, что он почти не пострадал и после ремонта и перепрошивки сможет послужить российским военным. Говоря про ружьё, боец отметил, что оружия на передовой хватает, но именно патроны с дробью являются самым эффективным средством против таких беспилотников.

Ранее российский летчик рассказал об уничтоженном дроне США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Последние материалы
Марочко заявил, что ВСУ могут нанести удары по всей линии фронта Донбасса
Певица Вика Цыганова рассказала, как её унизили в телешоу "Суперстар"
Политолог Ищенко заявил о самой безумной авантюре предстоящего наступления ВСУ
Знаменитый Bentley Blower снова возвращается на гонки
Власти Свердловской области усилят охрану железной дороги для защиты от терактов и диверсий
Терапевт Драпкина: заменять воду другими напитками нельзя, организм сочтёт это едой
Блинкен и Грэм обсудили, как МУС будет арестовывать прибывшего в США Путина
Генеральные прокуратуры России и Таиланда одобрили соглашение о взаимной экстрадиции
Jyllans-Posten: Найденный вблизи "Северных потоков" объект находился в воде долгое время
Даня Милохин и Моргенштерн* попали в ДТП на тайском острове Пхукет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников