Профессор Подберёзкин призвал развернуть серийное производство РСЗО "Торнадо-С"

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия стала первой страной в мире, которая начала производить высокоточные ракетные системы залпового огня (РСЗО). Запад всегда отставал от российских разработок, заявил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин, комментируя Pravda.Ru более точные аналоги американских HIMARS на вооружении ВС РФ.

Например, высокоточные снаряды РСЗО "Торнадо-С" обладают большой дальностью — до 120 километров. Кроме того, комплексы уже доказали свою эффективность в реальных боевых действиях на Украине, указал эксперт. Однако необходимо развернуть серийное производство "Торнадо-С", считает Подберёзкин.

"В настоящее время несколько подразделений "Торнадо-С" уже воюют в зоне специальной военной операции. Но дело не в этом. Проблема сейчас — это производство в промышленных масштабах, потому что речь идёт о сотнях установок и о тысячах ракет", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что HIMARS — вполне достойная реактивная система. Однако у России есть виды оружия, которые имеют лучшую точность и глубину поражения, подчеркнул он.