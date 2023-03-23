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Профессор Подберёзкин призвал развернуть серийное производство РСЗО "Торнадо-С"

1:23
Силовые структуры

Россия стала первой страной в мире, которая начала производить высокоточные ракетные системы залпового огня (РСЗО). Запад всегда отставал от российских разработок, заявил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин, комментируя Pravda.Ru более точные аналоги американских HIMARS на вооружении ВС РФ.

Профессор Подберёзкин призвал развернуть серийное производство РСЗО "Торнадо-С"

Например, высокоточные снаряды РСЗО "Торнадо-С" обладают большой дальностью — до 120 километров. Кроме того, комплексы уже доказали свою эффективность в реальных боевых действиях на Украине, указал эксперт. Однако необходимо развернуть серийное производство "Торнадо-С", считает Подберёзкин.

"В настоящее время несколько подразделений "Торнадо-С" уже воюют в зоне специальной военной операции. Но дело не в этом. Проблема сейчас — это производство в промышленных масштабах, потому что речь идёт о сотнях установок и о тысячах ракет", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что HIMARS — вполне достойная реактивная система. Однако у России есть виды оружия, которые имеют лучшую точность и глубину поражения, подчеркнул он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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