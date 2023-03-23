Видео посещения президентом Украины Артёмовска разлетелось в Сети. Однако он не мог там находиться физически, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Он посмеялся над данным роликом. По его мнению, Владимир Зеленский мог появиться в городе лишь в том случае, если это было мультипликационное видео в его бункере. Других вариантов просто не может быть.
"Мы знаем, что его там физически не было", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Чтобы подтвердить посещение Артёмовска, командир потребовал предоставить доказательства, а именно снятые видеокадры заезда в город. Но Алаудинов уверен, что таких роликов у Киева нет.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.