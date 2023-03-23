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Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог приехать Артёмовск

0:49
Силовые структуры

Видео посещения президентом Украины Артёмовска разлетелось в Сети. Однако он не мог там находиться физически, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог приехать Артёмовск

Он посмеялся над данным роликом. По его мнению, Владимир Зеленский мог появиться в городе лишь в том случае, если это было мультипликационное видео в его бункере. Других вариантов просто не может быть.

"Мы знаем, что его там физически не было", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Чтобы подтвердить посещение Артёмовска, командир потребовал предоставить доказательства, а именно снятые видеокадры заезда в город. Но Алаудинов уверен, что таких роликов у Киева нет.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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