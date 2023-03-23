Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог приехать Артёмовск

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Видео посещения президентом Украины Артёмовска разлетелось в Сети. Однако он не мог там находиться физически, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он посмеялся над данным роликом. По его мнению, Владимир Зеленский мог появиться в городе лишь в том случае, если это было мультипликационное видео в его бункере. Других вариантов просто не может быть.

"Мы знаем, что его там физически не было", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Чтобы подтвердить посещение Артёмовска, командир потребовал предоставить доказательства, а именно снятые видеокадры заезда в город. Но Алаудинов уверен, что таких роликов у Киева нет.