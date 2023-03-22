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Любовь Степушова

Это конец: Зеленский наградил солдат ВСУ в Артёмовске

4:24
Силовые структуры » Министерство обороны

Президент Украины Владимир Зеленский наградил солдат ВСУ на линии соприкосновения в Артёмовске. Дежавю относится к Соледару, когда после подобного же "подвига" город был взят россиянами.

Это конец: Зеленский наградил солдат ВСУ в Артёмовске

Зеленский наградил в Артёмовске смертников

Видео церемонии размещает издание "Страна". Украинские каналы указывают, что это ответ на поездку президента РФ Владимира Путина в Мариуполь и попытка передать публичный месседж о том, что Артёмовск будут держать не жалея сил и средств. Telegram-канал "Легитимный" информирует, что встреча солдатами ВСУ произошла в "заброшенном" ангаре в Константиновке.

Как пишет Telegram-канал 93 бригады ВСУ, передовая — самая настоящая, хотя и не первая линия. На украинского военнослужащего ролик произвёл "гнетущее впечатление", так как витает предчувствие смерти:

"Лица бойцов, их глаза. Что-то между скорбью, усталостью и фатализмом. А у некоторых уже явно виден печально известный "взгляд на две тысячи ярдов".

Сам Зеленский, продолжает автор, "выглядит измученно", на награждении все стараются улыбаться, "но это улыбка людей, понимающих своё положение" и принявших его .

Радоваться нечему — дела на восточном фронте плохи, как никогда

Украинским солдатам действительно нечему радоваться: обещанное их президентом контрнаступление на Артёмовск всё время откладывается. Якобы мешает тёплая погода, разбившая дороги, хотя деблокировать город можно было и феврале, но это сделано не было.

Зеленскому тоже нечему радоваться: кроме котла в Артёмовске вырисовываются ещё два — в Авдеевке и Северске. В самом Артёмовске, как сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта", ВСУ отступили с территории завода АЗОМ — теперь у "Вагнера" есть прямой путь к центру со всех направлений, пишет блогер Руслан Татаринов.

Как пишет Telegram-канал "Резидент", российская армия изменила тактику и окружает теперь группировку ВСУ внутри Бахмута (Артёмовска), отвоёвывая по несколько кварталов в день, "а присланные танки просто сжигаются в городе и не имеют смысла в боях".

Артёмовск практически блокирован, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Как пишет "Легитимный", на заседании ставки в Киеве обсуждали "финт", что в момент падения городов на Донбассе ВСУ пойдёт в массированное наступление на юге (Херсонское и Запорожское направление). Получив там результат, можно будет сместить акцент с поражения на победу. И есть "хитрый план": якобы донбасское направление было отвлекающей ловушкой для ВС РФ.

Хитрый план не сработает, так как проиграна борьба за души украинцев

Самое страшное для Зеленского — это провал в борьбе за души своего населения. Оставшиеся в Артёмовске жители ждут победы российских сил.

В одном из роликов в Сети, солдаты ВСУ убеждают бабушку эвакуироваться.

"Ответ холодным душем окатит всех, кто уверен, что мирняк в Бахмуте ждёт нас и любит: "Так что, будете разрушать дом?". Не просто "дом будет разрушен", а именно "вы будете разрушать дом".

"В шоке даже я… это ж как надо было и каким образом "добиться" такого положения дел?" — пишет автор Telegram-канала 93 бригады.

Непонятно, чему он удивляется. Зеленский соглашается уничтожать население Донбасса обеднённым ураном и делает из Киево-Печерской Лавры "чёрную дыру". Это не считая поведения ВСУ на оккупированных территориях — разбои, убийства и тотальная коррупция в системе.

Полная потеря нравственности, не говоря уже о любви, делает поражение киевского режима неизбежным.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу днр армия оружие бахмут соледар мариуполь владимир зеленский
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