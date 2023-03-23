Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Руководитель Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава отправила Киеву четыре военных самолёта МиГ-29.

"Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию", — отметил министр, слова которого приводит SME.

Вместе с этим глава военного ведомства поблагодарил людей, которые причастны к поставкам. Также Надь подчеркнул, что ВСУ получат остальные обещанные истребители в ближайшие недели.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич сообщил, что армия Украины, у которой появятся самолёты МиГ-29, может начать наносить удары по позициям Вооружённых сил Российской Федерации в глубине обороны.