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Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Силовые структуры

Руководитель Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава отправила Киеву четыре военных самолёта МиГ-29.

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

"Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию", — отметил министр, слова которого приводит SME.

Вместе с этим глава военного ведомства поблагодарил людей, которые причастны к поставкам. Также Надь подчеркнул, что ВСУ получат остальные обещанные истребители в ближайшие недели.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич сообщил, что армия Украины, у которой появятся самолёты МиГ-29, может начать наносить удары по позициям Вооружённых сил Российской Федерации в глубине обороны.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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