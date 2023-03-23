Руководитель Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава отправила Киеву четыре военных самолёта МиГ-29.
"Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию", — отметил министр, слова которого приводит SME.
Вместе с этим глава военного ведомства поблагодарил людей, которые причастны к поставкам. Также Надь подчеркнул, что ВСУ получат остальные обещанные истребители в ближайшие недели.
Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич сообщил, что армия Украины, у которой появятся самолёты МиГ-29, может начать наносить удары по позициям Вооружённых сил Российской Федерации в глубине обороны.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.